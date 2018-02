später lesen Frankfurt Deutsche Börse will ihre Indizes renovieren Teilen

Twittern

Teilen



Die Deutsche Börse will ihre Auswahlindizes unterhalb des Dax umbauen. Wie der Betreiber der Börse Frankfurt mitteilte, soll die traditionelle Trennung in Aktien klassischer Firmen wie zum Beispiel aus der Chemie- oder Autobranche und von Technologiefirmen nicht weitergeführt werden. Die Börse reagiert damit auf schon länger geäußerte Kritik am TecDax. Der Index wird von vielen Investoren gemieden und nur von wenigen börsengehandelten Indexfonds (ETFs) abgebildet. Deshalb sollen Aktien, die im Tec-Dax gelistet sind, künftig zugleich bei entsprechender Größe auch in M-Dax für mittelgroße Werte oder im Kleinwerte-Index S-Dax notiert werden.