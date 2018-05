später lesen Platz eins belegt das Pils Deutsche geben Milliarden für Bier und Spirituosen aus FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Die Bundesbürger geben jedes Jahr Milliarden für den Alkoholkonsum in den eigenen vier Wänden aus. Am tiefsten greifen sie dabei für Bier und Spirituosen in die Tasche. Das geht aus einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. dpa