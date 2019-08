Handwerk : Hummels, Müller und Özil? Ach was, Rapp, Bruns und Kiesl!

Kenn Die deutsche Handwerk-Nationalmannschaft bereitet sich in Kenn auf die WM vor. Dabei kämpfen sie nicht nur um Gold, sondern auch um Nachwuchs.

Rapp ist der deutsche Maurer-Vertreter bei den WorldSkills 2019, der Weltmeisterschaft der Handwerker. Vom 22. bis 27. August wird er als Teil eines Teams zusammen mit einem Stuckateur, einem Zimmerer, einem Fliesenleger und zwei Stahlbetonbauern bei der Weltmeisterschaft im russischen Kazan antreten. Seit Montag bereiten er und sein Team sich im Bauhof der Handwerkskammer Trier in Kenn auf den Wettkampf vor. Diese Woche nutzen sie, um ein letztes Mal in der Wettbewerbszeit (22 Stunden) gleichwertige Trainingsaufgaben auf WM-Niveau durchzuführen.

Rapp kommt aus Schemmerhofen in Badem-Württemberg. Er ist mit seinen 22 Jahren bereits hochdekoriert. 2016 wurde er deutscher Meister und Landessieger, 2018 folgte dann mit dem Europameistertitel das bisherige Highlight der Karriere. Kein Wunder, dass er bereits sehr routiniert und abgeklärt wirkt: „Hier teilzunehmen ist schon cool, aber ich mache mir da kein riesiges Ding draus“, so der Maurer. Wichtig sei, dass er „später auf der Baustelle seine Leistung“ bringe. Sein Ziel für die WM? „Alles geben.“ Dafür muss er einen Entwurf, den er zwei Tage vor dem Wettbewerb erhält, innerhalb der 22 Stunden nachmauern.

Wenn es dann am 22. August in Kazan losgeht, will Deutschlands Handwerk-Elite eine bessere Figur abgeben, als die Kollegen der Fußball-Nationalmannschaft, die am gleichen Ort vor einem Jahr bei der WM in der Gruppenphase ausschied. „Ich fahre nicht nach Russland um Dritter zu werden“, sagt der rheinland-pfälzische Vertreter Alexander Bruns. Der 22-Jährige Zimmerer aus Bad Dürkheim ist wie Teamkollege Rapp ebenfalls schon titelerfahren. 2016 wurde er Landessieger und Zweiter bei den Deutschen Meisterschaften und konnte sich dann 2018 bei der Europameisterschaft durchsetzen. „Das Ziel, der beste Zimmerer der Welt zu werden, spornt mich enorm an“, sagt er, während er an der Säge kleine Kerben ins Holz schneidet.