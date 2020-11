Zahlen für September : Deutsche Industrie erhält weniger Aufträge als erwartet

In der Industrie gibt es ein kleines Plus bei den Aufträgen. Foto: picture alliance / dpa

Wiesbaden Die Industrie muss in der Corona-Krise ihre Erwartungen etwas dämpfen. Der Auftragseingang legte zuletzt nur geringfügig zu.

Besonders schlecht lief es für Großaufträge wie für schwere Maschinen oder Flugzeuge, hier kam es zu Rückgängen. Besonders die Luftfahrtindustrie wurde durch die Corona-Krise schwer getroffen. Sieht man von Großaufträgen ab, so lag der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe jedoch auch im September deutlich über dem Vormonat, das Plus lag demnach bei 4,5 Prozent. Aufgrund des großen Einflusses auf den Gesamtindex gibt das Statistische Bundesamt seit April 2014 auch den Wert ohne Großaufträge an.