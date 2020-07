Nach Corona-Einbruch : Deutsche Industrie erhält wieder mehr Aufträge

Arbeiter errichten das innere Gerüst eines Lagerhauses. Die deutsche Industrie erhält wieder mehr Auftrage. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden Die deutsche Industrie hat im Mai nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder deutlich mehr Aufträge erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag der Auftragseingang 10,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats.

Im Jahresvergleich gingen die Bestellungen dagegen immer noch drastisch um 29,3 Prozent zurück. Trotz der Erholung wurden die Markterwartungen enttäuscht. Analysten hatten im Schnitt einen höheren Anstieg im Monatsvergleich und einen geringeren Rückgang im Jahresvergleich erwartet.