Roaming eingebrochen : Deutsche Telekom macht in Corona-Krise mehr Gewinn

Bonn Für die meisten Unternehmen ist die Corona-Krise eine wirtschaftliche Katastrophe. Die Deutsche Telekom gehört nicht dazu, ihre Leistungen sind gefragt wie nie. Doch Belastungen gibt es trotzdem.

Dennoch wandte Finanzvorstand Christian Illek in einer Telefonkonferenz ein: „Der Corona-Effekt ist in Summe auch für uns negativ.“ So seien etwa die Umsätze aus dem Roaming von Mitte März bis Ende April um rund 80 Prozent eingebrochen. Unter Roaming versteht man die Netznutzung von Kunden anderer Anbieter, etwa ausländischer Touristen in Deutschland. Auch der Umsatz mit mobilen Endgeräten schrumpfte durch die wochenlange Schließung der Telekom-Shops.