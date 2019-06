Ifo-Geschäftsklima fällt : Deutsche Unternehmen noch skeptischer

Ein Monteur arbeitet an Naben für Windkraftanlagen. „Die deutsche Konjunktur flaut weiter ab“, berichtet Ifo-Präsident Clemens Fuest. Foto: Jens Büttner.

München Die Stimmung in deutschen Unternehmen hat sich im Juni angesichts hoher wirtschaftlicher und politischer Risiken weiter eingetrübt.

Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands bedeutendster Stimmungsindikator, fiel um 0,5 Punkte auf 97,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Das ist die dritte Verschlechterung in Folge und der tiefste Stand seit November 2014. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet.