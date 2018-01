später lesen Produktion und Exporte mit kräftigem Plus Deutsche Wirtschaft boomt wie seit Jahren nicht Teilen

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich so blendend in Form wie seit langem nicht: Die Produktion zog im November so stark an wie seit über acht Jahren nicht mehr, die Exporte wuchsen vor allem wegen der starken Nachfrage aus der Euro-Zone so kräftig wie zuletzt 2014.