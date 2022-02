Brexit : Deutsche Wirtschaft in Sorge wegen Nordirland-Streit

Deutsche Wirtschaft in Sorge wegen Nordirland-Streit

Eine Kontrollstelle am Hafen von Belfast. Foto: Peter Morrison/PA Wire/dpa

Berlin In Nordirland geht es hin und her - eigentlich müssen Waren aus Großbritannien dort gemäß einer Vereinbarung mit der EU kontrolliert werden. Der Streit bereitet auch deutschen Firmen Sorge.

Der Streit um die zwischenzeitlich ausgesetzten Brexit-Kontrollen in Nordirland hat die deutsche Wirtschaft in Sorge versetzt.

Nordirland hatte am Mittwoch überraschend angekündigt, die Kontrollen für Güter aus Großbritannien auszusetzen. Am Freitag stoppte ein Gericht in Belfast den Vorstoß vorläufig.