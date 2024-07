Wahl in Großbritannien Deutsche Wirtschaft: Keine Brexit-Lockerung nach Wahl

Der Chef der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in London, Ulrich Hoppe, erwartet eine Einigung bei Regeln zum Handel mit phytosanitären Produkten, also Waren tierischen Ursprungs. „Das ist ein kleiner Schritt, der politisch wichtig ist“, sagte Hoppe der dpa. Auch bei chemischen Erzeugnissen könnte sich die neue Regulierung wieder am europäischen Regulierungsrahmen orientieren. „Aber den großen Wurf für eine richtig starke Annäherung sehe ich die nächsten Jahre nicht kommen.“