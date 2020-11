„Positive Wertentwicklung“ : Deutsche Wohnen profitiert weiter von Immobilienboom

Berlin Es gibt Wirtschaftsbereiche, die von der Corona-Krise kräftig profitieren. Die Immobilien-Branche gehört eindeutig dazu. Der Dax-Konzern Deutsche Wohnen verzeichnet anhaltend hohe Nachfrage.

Der Vorstand des seit Juni im Dax notierten Unternehmens geht davon aus, dass die Bewertung des Wohnimmobilienbestands zum 31. Dezember voraussichtlich zu einer Aufwertung von rund sechs Prozent der bislang bilanzierten Werte führen wird. „Die positive Wertentwicklung beruht in erster Linie auf der anhaltend hohen Nachfrage und Preisdynamik am Transaktionsmarkt für Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen“, teilte der Vonovia-Konkurrent am Donnerstagabend in Berlin mit.