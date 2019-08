Immobilienkonzern : Deutsche Wohnen will Tausende Wohnungen verkaufen

Deutsche Wohnen will in diesem Jahr etwa 10.000 Wohnungen verkaufen, zugleich aber auch etwa 4000 Einheiten erwerben. Foto: Paul Zinken.

Berlin Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen will Tausende Wohnungen verkaufen. 6500 Wohnungen stünden in Norddeutschland zur Disposition, außerdem 3000 in Berlin, wie der größte private Vermieter der Hauptstadt mitteilte.

„Es ist total klar, dass es mehr und mehr Sinn macht, die Rolle des Verkäufers zu übernehmen“, sagte Vorstandschef Michael Zahn in einer Analystenkonferenz. Dies habe nichts mit dem geplanten Berliner Mietendeckel zu tun. „Wir sehen im Markt eine Menge billiges Geld und eine steigende Nachfrage.“