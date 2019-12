Börse in Frankfurt : Deutscher Aktienmarkt leicht im Minus

Frankfurt/Main Nach der jüngsten Rekordjagd hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Dax notierte am Nachmittag zuletzt 0,72 Prozent tiefer bei 13.310,99 Punkten.

Der MDax, der zu Wochenbeginn einen weiteren Rekordstand erreicht hatte, stagnierte am Dienstag zuletzt bei 28.255,35 Zählern. Auch europaweit lief der Handel nach den am Vortag erreichten Höchstständen eher verhalten.

Triebfeder für die jüngste Rally an den internationalen Handelsplätzen war vor allem die Teileinigung zwischen den USA und China im Handelskrieg. Zudem scheint mit dem Wahlsieg der Tories in Großbritannien auch die Brexit-Hängepartie aufs Erste beendet, die bisher ebenfalls ein gewichtiger Bremsklotz für die Börsen war.

Ferner bewegten zahlreiche Unternehmensstudien. Die Papiere des Softwarekonzerns SAP verloren nach einer Verkaufsempfehlung der Bank of America als Dax-Schlusslicht 2,7 Prozent an Wert. Dagegen stiegen 1&1 Drillisch nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe um 1,2 Prozent. Rheinmetall verteuerten sich um knapp 2 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Analyst Chris Hallam traut der Rüstungssparte des Konzerns auch in Zukunft starkes Wachstum zu, womit die Probleme in der Autosparte mehr als wettgemacht werden dürften.