Mildes Wetter : Deutscher Gasspeicherstand steigt

Brüssel Wegen der Kältewelle Mitte des Monats wurde in Deutschland mehr geheizt. Jetzt ist es vergleichsweise mild, und es kann wieder Gas eingespeichert werden.

Dank des vergleichsweise milden Wetters in Deutschland wird wieder Erdgas eingespeichert. Der Füllstand in allen Speichern betrug an Heiligabend 87,84 Prozent der maximalen Menge, wie am Montag aus Daten des europäischen Speicherverbandes GIE hervorging. Es war demnach ein Plus von 0,37 Punkten und der vierte Anstieg in Folge.