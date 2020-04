Studie : Deutschland ist Schlusslicht bei Höhe des Kurzarbeitergelds

Düsseldorf Für viele Menschen in Deutschland wird das Kurzarbeitergeld wohl nicht reichen. Die Regierungen in anderen Ländern sind anscheinend großzügiger, wie eine Studie zeigt.

Während in Deutschland die Beschäftigten lediglich 60 oder in Haushalten mit Kindern 67 Prozent des entgangenen Nettoentgelts erhalten, wird nach einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in vielen anderem europäischen Ländern ein deutlich höheres Kurzarbeitergeld von 80 bis zu 100 Prozent bezahlt.