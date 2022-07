Corona-Pandemie : Deutschland-Tourismus erreicht fast Vorkrisen-Niveau

Viele Menschen verbringen ihren Urlaub wieder in Deutschland. Foto: Thomas Müller/dpa

Wiesbaden Nach den Corona-Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren steigt die Zahl der Urlauber in Deutschland wieder deutlich an. Doch die Gäste aus dem Ausland lassen noch auf sich warten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Deutschland-Tourismus hat sich im Mai nahezu auf Vorkrisen-Niveau erholt. Laut Statistischem Bundesamt wurden in dem Monat 43 Millionen Übernachtungen registriert. Das waren drei Mal so viele wie im Lockdown-Mai 2021 und nur noch 3,4 Prozent weniger als im Mai 2019, als von der Corona-Pandemie noch niemand etwas ahnte.

Im Mai 2022 wurden in Deutschland 43,0 Millionen Gästeübernachtungen verbucht. Das waren fast dreimal so viele wie im coronabedingt eingeschränkten Mai 2021. Die Anzahl der Gästeübernachtungen erreichte fast wieder das Vorkrisenniveau: https://t.co/eiHcGCfjer #Tourismus pic.twitter.com/767L0Azvfq — Statistisches Bundesamt (@destatis) July 8, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bei den Inländern wurden die Zahlen aus dem Frühjahr 2019 sogar um 0,5 Prozent übertroffen, wie die Behörde am Freitag berichtete. Die Gäste aus dem Ausland ließen hingegen noch auf sich warten, so dass ihre Zahl 21,9 Prozent niedriger ausfiel.

Die verschiedenen Unterkunftsarten mit mehr als zehn Betten profitierten allerdings nicht gleichmäßig von der Rückkehr der Gäste. So meldeten Hotels, Pensionen und Gasthöfe immer noch 7,4 Prozent weniger Gäste als vor drei Jahren. Die Übernachtungen in Ferienunterkünften konnten mittlerweile das Vorkrisenniveau wieder erreichen (+1,1 Prozent gegenüber Mai 2019). Auf Campingplätzen lag die Zahl der Übernachtungen sogar um mehr als ein Drittel (+37,3 Prozent) höher.

© dpa-infocom, dpa:220708-99-951790/2

(dpa)