EU-Kommission prüft Exporte Deutschland wegen Leistungsbilanz-Überschusses am Pranger FOTO: Jens Ressing FOTO: Jens Ressing

Die EU-Kommission verstärkt den Druck auf Deutschland wegen des großen Überschusses in der Leistungsbilanz. Die Brüsseler Behörde kündigte am Mittwoch für 2019 eine vertiefte Untersuchung des seit Jahren beklagten Missstands an. dpa