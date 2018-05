später lesen Wegen Tarifflucht DGB-Chef: Staatsaufträge nur an tarifgebundene Firmen FOTO: dpa, pse FOTO: dpa, pse Teilen

Angesichts der zunehmenden Tarifflucht von Unternehmen hat der Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) die Bundesregierung aufgefordert, Gegenmaßnahmen einzuleiten. DGB-Chef Reiner Hoffmann regte im Gespräch mit unserer Redaktion an, den Staat stärker in die Pflicht zu nehmen: "Bund, Länder und Kommunen sollten wieder die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Tariftreue knüpfen. Nur wer nach Tarifvertrag bezahlt, darf einen öffentlichen Auftrag bekommen", sagte Hoffmann.