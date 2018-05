später lesen München Die Allianz soll einfacher und digitaler werden Teilen

Allianz-Chef Oliver Bäte verordnet seinen 140 000 Untergebenen ein für Versicherungen unübliches Ziel: Einfachheit. Um die Profitabilität zu erhöhen und der befürchteten Konkurrenz durch große Internet-Plattformen und kleine Start-ups vorzubeugen, will Bäte die Vielzahl der verschiedenen Policen reduzieren. Zudem verordnet er den ziemlich eigenständigen 70 Ländergesellschaften weltweit standardisierte Produkte. "Wir arbeiten an vielen Stellen viel zu komplex", sagte er bei der Hauptversammlung in München.