Tourismus : Tourismus: Von Normalität entfernt

Bad Ems () Die Folgen der Corona-Pandemie im rheinland-pfälzischen Tourismus sind deutlich. Laut dem Statistischen Landesamt reduzierte sich das Gästeaufkommen im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 42 Prozent und erreichte 60 Prozent des Wertes 2019. Die Übernachtungszahlen lagen um 38 Prozent unter denen des Vorjahresmonats.

Damit fallen die Rückgänge immer noch hoch aus, liegen aber unter denen der Vormonate. Im Juni buchten 640 400 Gäste 1,8 Millionen Übernachtungen. Im Vergleich zum Mai 2020 erhöhten sich die Gäste- und Übernachtungszahlen um das 2,4-fache. Am geringsten fiel das Minus mit 28 Prozent in der Region Mosel-Saar aus. Die Spannweite lag zwischen minus 60 Prozent in Rheinhessen und minus 28 Prozent in Mosel-Saar.