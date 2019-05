Umfrage unter Topmanagern : Die innovativsten Unternehmen der Welt: Adidas in den Top 10

Die innovativsten Unternehmen der Welt: Adidas in den Top 10

Vorreiterfirmen sitzen zumeist in den USA: Apple, Google, Amazon - die Liste erfolgreicher US-Konzerne ist lang. Wer allerdings glaubt, China befände sich auf Rang zwei der besonders innovativen Nationen, liegt falsch: Deutschland kommt an zweiter Stelle.

Mehr als die Hälfte der 50 weltweit innovativsten Unternehmen sind US-Konzerne. Danach kommt Deutschland mit neun Firmen in den Top 50 - BWM ist seit 2015 jedes Jahr vertreten. In der Nationenwertung folgen China, Japan, Südkorea. Das Ranking basiert auf der Befragung von 2.500 Führungskräften durch die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG), wie faz.net berichtet.

"Deutsche Unternehmen haben verstanden, dass im digitalen Zeitalter echte Innovation weit über inkrementelle Verbesserungen am Produkt hinausgeht", sagt Carsten Kratz, BCG-Vorsitzender für Deutschland und Österreich, und ergänzt: "Deutsche Unternehmen profitieren von ihrer starken globalen Präsenz sowie ihrer installierten Basis an Geräten, Maschinen und Anlagen."

Der 1949 gegründete Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ist eine Weltmarke, hat die junge Zielgruppe immer im Blick und liefert immer wieder innovative Konzepte. An der Börse läuft’s, die Anleger freut’s. Im Vorjahr musste sich Adidas noch mit Platz 35 begnügen, jetzt rangiert das traditionsreiche Unternehmen auf Rang zehn.

Schade, Adidas wird nur noch indirekt von der Familie geführt, die das Unternehmen einst gegründet hat. International sind die wenigsten Top-Firmen in Familienhand. In Deutschland sieht das anders aus: Es gibt zahlreiche erfolgreiche Familienunternehmen wie Bahlsen, nicht selten werden sie seit weit mehr als 100 Jahren von den Mitgliedern einer Familie geführt. Die Mehrheit dieser Firmen sitzt im Westen der Republik.

Familienunternehmen sind meist mittelständisch geprägt - das ist die häufigste Unternehmensart in Deutschland. Die Bedeutung des Mittelstands für den Arbeitsmarkt und die Wertschöpfung in der Region ist beachtlich, Milliardenumsätze sorgen für stattliche Steuereinnahmen. Leider ist es nach wie vor selten, dass eine Frau das Familienzepter in der Hand hält wie beim Wurstwarenspezialisten Schwarz Cranz.