GfK-Zahlen : Die Kauflust steigt: Kunden kehren in die Innenstädte zurück

Die Kauflust steigt: Kunden kehren in die Innenstädte zurück

Passanten bummeln auf der Hohen Straße, einer Fußgängerzone in der Kölner Innenstadt. Foto: Henning Kaiser/dpa

Nürnberg/Köln Marktforscher sehen ein Ende der durch die Corona-Krise ausgelösten Schockstarre bei den Konsumenten. Doch ob die Kauflust jemals wieder das Vorkrisenniveau erreicht - daran Zweifeln einige Experten inzwischen.

Trotz Corona-Ängsten und Maskenpflicht: Die Konsumenten kehren in wachsender Zahl in die Fußgängerzonen der deutschen Innenstädte zurück - oft nur zum Schaufensterbummeln, aber immer häufiger auch zum Einkaufen.

Gestützt wird diese Einschätzung von Zahlen des auf die Messung von Kundenfrequenzen in den Innenstädten spezialisierten Unternehmens Hystreet. „Es gibt mittlerweile einige Städte, in denen die Besucherfrequenzen in den Einkaufsstraßen das Vorkrisenniveau wieder erreicht oder fast erreicht haben“, berichtet Hystreet-Geschäftsführer Julian Aengenvoort.