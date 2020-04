Weinwirtschaft : Ein ausgezeichneter Betrieb

Bernkastel-Wittlich Die Weinkellerei Peter Mertes gehört erneut zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. Ein Aushängeschild ist sicherlich der Azubiwein, den die Lehrlinge in Eigenregie herstellen.

Wer in der Weinkellerei Peter Mertes in Bernkastel-Kues eine Ausbildung in einem der neun möglichen Berufe oder im dualen Studium macht, der gehört zum Nachwuchs eines der besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands. Dies hat in diesen Tagen eine aktuelle Studie des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag von Deutschland Test und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money ergeben: Zum dritten Mal in Folge ist die Peter Mertes KG als einer von 20 000 Betrieben in Deutschland bei Ausbildungserfolg, Ausbildungsquote, Entlohnung und Zusatzangebote in der Kategorie „Alkoholische Getränke“ als einer der besten für Ausbildung und als Drei-Jahres-Sieger gekürt worden.