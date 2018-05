später lesen Bonn/London Die Post plant höhere Preise für Pakete Teilen

Die Deutsche Post prüft höhere Preise für Pakete und Briefe in Deutschland, um einen Gewinneinbruch in dieser Sparte auszugleichen. Dies sagte Vorstandschef Frank Appel bei einer Analystenkonferenz aus Anlass der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. Außerdem kündigte er weitere Rationalisierungen an - das könnte ihm erneuten Ärger mit Verdi bringen. Die mächtige Gewerkschaft kritisiert bereits scharf, dass Verträge von Zustellern nur entfristet werden, wenn diese nicht mehr als 20 Tage in zwei Jahren krank waren.