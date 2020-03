Finanzen : So wollen Volksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen die Region stützen

So wollen Volksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen die Region stützen

Das Logo der KfW-Bankengruppe. Mit Kredit-Sonderprogrammen der KfW soll die Wirtschaft gestützt werden. Anträge laufen über die Hausbanken, also etwa über Volksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Region Die meisten der rund 500 000 Menschen und rund 40 000 Unternehmen in der Region Trier sind Kunden der Sparkassen und/oder der Volksbanken Raiffeisenbanken. Für die Finanzinstitute ist die Corona-Krise eine große Herausforderung. Wie haben sie sich darauf eingestellt?

Das Wirtschaftsleben in der Region ist fast gänzlich abgestellt. Für viele Menschen und Unternehmen ergeben sich daraus auch unverschuldet finanzielle Fragen und Probleme. Antworten darauf geben die Sparkassen- und Volksbanken Raiffeisenbanken in der Region.

Für viele Menschen ist in Sachen Finanzen die persönliche Beratung und Ansprache wichtig. Wie funktioniert das in diesen Zeiten?

ANTWORT Alle – Unternehmen, Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen, Medien – stehen aktuell in der Verantwortung, die Infektionsrate mit Covid-19 möglichst niedrig zu halten. Als Volksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen haben wir zudem eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Versorgung mit Bankdienstleistungen sicherstellen und den Zahlungsverkehr, bar wie elektronisch, aufrechterhalten.

Um das sicherzustellen und um auf aktuelle Entwicklungen unmittelbar reagieren zu können, haben wir unsere Notfallpläne aktiviert, so dass wir einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie bestmöglich gewährleisten.



Wie sieht denn heute eine persönliche Beratung bei Ihnen aus?

ANTWORT Bei Dienstleistungen, die nur in einem persönlichen Kontakt erfolgen können, setzen wir das um, was das Robert Koch-Institut empfiehlt: Hygiene, Nies- und Hustenetikette, Abstand, keine Gruppenbildung. Filialbesuche sollten auf das absolut Notwendige reduziert werden. Natürlich können Filialen auf Grund der sich schnell entwickelten Ereignisse geschlossen werden. Daher sollten sich unsere Kundinnen und Kunden vor einem Filialbesuch informieren, ob Filialen aktuell geöffnet sind. Ist das nicht der Fall, werden andere Lösungen angeboten. Unsere Internetseiten geben darüber Auskunft oder rufen Sie Ihre Volksbank Raiffeisenbank oder Sparkasse an.