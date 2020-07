Interview mit dem Fleischerhandwerk der Region Trier : Der Preis für die Regionalisierung

Was zeichnet ein gutes Steak aus und was darf es kosten? Foto: Getty Images/iStockphoto/Magone

Trier Das Fleischerhandwerk bemängelt, dass die Politik die heimischen Betriebe im Stich lässt. Welche Konsequenzen hat das für die Verbraucher?

Der Corona-Ausbruch in den Großschlachtereien hat erneut für einem großen Imageschaden in der Fleischindustrie gesorgt. Unter diesem Negativ-Image leidet die gesamte Fleischbranche – auch das heimische Fleischerhandwerk sieht sich zu Unrecht in der Kritik. TV-Redakteur Heribert Waschbüsch sprach mit den beiden Obermeistern der Fleischerinnung Uwe Juchems (Mosel-Eifel-Hunsrück-Region, MEHR) und Manfred Schmitt (Trier-Saarburg) über die Situation.

Wenn man zum Discounter geht, bekommt das Kilo Schweineschnitzel schon mal für sechs, fünf oder im Extremfall auch für vier Euro. Was kostet denn bei Ihnen ein Kilogramm Schweineschnitzel?

EXTRA Die beiden Fleischer-Innungen in der Region Die Fleischer-Innung MEHR hat 41 Mitglieder und die Innung Trier-Saarburg 24. In den Mitgliedsbetrieben sind durchschnittlich 10 Mitarbeiter beschäftigt. In der Ausbildung zum Fleischer befinden sich zurzeit insgesamt 28 Auszubildende als Fleischer, davon sind 26 männlich und zwei weiblich. Zur Fachverkäuferin werden insgesamt 40 Lehrlinge ausgebildet , davon sind 15 männlich und 25 weiblich.

Juchems: 9,25 Euro ...

... und bei Ihnen?

Schmitt: 12,80 Euro.

Wie sind solche Preisunterschiede zu erklären?

Juchems: Der Discounter verkauft halt unter Preis. Der kauft teurer ein und subventioniert das dann mit Lebensmitteln, Waschmitteln oder allem anderen, was die Leute dann kaufen, bis sie zur Fleischtheke kommen. Die Fleischtheken sind im Supermarkt ja nicht ohne Grund in der letzten Ecke.

Warum soll ich als Verbraucher einige Euro mehr zahlen? Gibt es einen Unterschied im Fleisch?

Juchems: Einen Unterschied gibt es beispielsweise beim Tierwohl. Wir schlachten selbst und haben ganz kurze Transportwege. 60 Prozent von dem Rindfleisch, das wir verkaufen, produzieren wir selbst. Die anderen Tiere kommen aus einem Umfeld von 20 Kilometern. Die Verbraucher können sich unser Vieh anschauen und wissen genau, wo es herkommt. Bei Großschlachtereien haben die Tiere Stress beim Transport und den größten Stress, wenn sie mit anderen Tieren zusammenkommen, die sie gar nicht kennen.

Ist der Preisunterschied nur darauf zurückzuführen, dass der Lebensmitteleinzelhandel Fleisch als Lockmittel braucht?

Schmitt: Solche Preise können wir gar nicht bieten, weil wir unsere Produkte nicht quersubventionieren können. Unser Preis ist bedingt durch eigene Schlachtung, fair bezahlte Mitarbeiter, kleine wirtschaftliche, bäuerliche Kreisläufe. Solche Billigangebote gehen immer auf Kosten von Haltungsbedingungen oder auf Kosten der Mitarbeiter.

Ein Schlachtbetrieb wie Tönnies schlachtet in seinem Betrieb in Rheda-Wiedenbrück 20 000 Schweine am Tag. Wie viele sind das denn bei Ihnen?

Juchems: Wir schlachten 13 bis 15 Schweine in der Woche und im Schnitt ein bis zwei Rinder.

Schmitt: Bei uns sind es sechs bis sieben Schweine in der Woche und ein bis zwei Rinder.

Wo kommt das Fleisch bei Ihnen her?

Schmitt: Unsere Partner sitzen in einem Radius von maximal 20 Kilometern um den Kirchturm.

Was bedeutet das für die Verbraucher?

Juchems: Ich kann zu jedem Stück Fleisch die Auskunft geben, das kommt von diesem oder jenen Bauern aus der Region. Das macht die industrielle Fleischindustrie nicht.

Schmitt: Durch die jahrzehntelange Gängelung des Handwerks und den Verlust vieler Kollegen in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das Fleischerhandwerk – anders als vor 30 Jahren – nicht mehr in der Lage, die Bevölkerung zu ernähren. Dazu beigetragen haben die ausufernde Bürokratie, die einen kleinen Handwerksbetrieb mehr belastet als einen Industriebetrieb, und die Hofierung der Großindustrie und des Lebensmitteleinzelhandels. Ein Beispiel ist der in Trier geplante Globus. Da baut man für Millionen Euro eine Kreisel, und wir als kleine Handwerker werden nur müde belächelt und mit Auflagen belegt.

Und unterscheiden sich Produkte?

Juchems: Die Wurstwaren, die wir herstellen, liegen mindestens zehn bis 20 Prozent im Fettanteil unter dem von Billigware. Ein einfaches Beispiel: Eine Billig-Fleischwurst hat 30 bis 35 Prozent Fettanteil. Bei unseren Proben hat die Fleischwurst der Kollegen zwischen 22 und 24 Prozent Fettanteil.

Schmitt: Die Industrie reizt die gesetzlichen Rahmenbedingungen bis an die erlaubten Grenzen aus und legt beim Sparen eine ungeheure Kreativität zutage. Wir wollen lieber unsere eigenen Produkte noch mit gutem Gewissen selbst genießen.

Glaubt man dem jüngsten Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums, müsste das Verbraucherverhalten Ihnen entgegenkommen. Demnach wollen die Menschen mehr Tierwohl in der Haltung, setzen auf Regionalität und sind sogar zu großen Teilen bereit, mehr für Fleisch zu zahlen. Spüren Sie davon etwas?

Schmitt: Der Verbraucher sagt in solchen Umfragen ja immer wieder, dass er all das möchte und bereit ist, mehr zu zahlen. Nur die Einkaufsgewohnheiten sprechen dann manchmal eine andere Sprache. Wenn es ein Lockangebot bei den Großen gibt, ist die Hütte voll.

Juchems: Der Verbraucher reagiert auf Skandale. So lange ein Skandal Schlagzeilen macht, BSE, Schweinepest, Tönnies, dann laufen sie zu kleinen Metzgern. Und wenn vier Wochen nichts mehr in der Zeitung steht, sind 90 Prozent von der neu gewonnen Kundschaft wieder zurück zum Supermarkt.

Inzwischen ist aber auch der Fleischkonsum rückläufig. 2019 hat jeder Deutsche im Schnitt noch 59,5 Kilo Fleisch gegessen, 20 Jahre zuvor waren es rund fünf Kilo mehr. Essen wir Deutschen noch zu viel Fleisch? Oder essen wir das falsche Fleisch?

Schmitt: Unsere Kunden im Fleischerfachgeschäft haben sich in der Regel mit ihren Ernährungsgewohnheiten beschäftigt und legen Wert auf qualitativ hochwertiges Fleisch. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist bei uns merklich gesunken. Aber es wird deutlich bewusster eingekauft, und wir haben sogar einen langsam wachsenden Kundenkreis. Auch, weil es immer weniger Kollegen gibt.

Juchems: Es liegt auch etwas an der Alterspyramide. In jungen Jahren isst man schon mal zwei Schnitzel, mit 50 hat man mit einem genug, und ältere Menschen, wie meine Eltern, die über 80 sind, teilen sich ein Schnitzel.

Wie ist denn bei den jetzigen Krisen die Stimmung im Fleischerhandwerk in der Region?

Schmitt: Die Stimmung unter den Kollegen ist bedrückt. Denn keiner weiß so recht, was jetzt kommt. Die Skandale haben den Verbrauchern gezeigt, dass es verschiedene Wege gibt, Fleisch in Deutschland zu erzeugen. Wir sind mit unserer Erzeugung sehr gläsern und transparent. Das kommt derzeit an und wird geschätzt. Auf der anderen Seite fallen durch die Corona-Krise viele Feste aus, Sportfeste, aber auch private Feieren, die für viele Kollegen wichtige Termine sind. Wer im Partyservice und in diesem Bereich sehr aktiv ist, ist derzeit nicht auf der Sonnenseite.

Juchems: Das Ladengeschäft ist besser geworden, und auch das mobile Verkaufsgeschäft lebt auf – Feste und Feiern sind komplett eingebrochen.

Fühlen Sie sich von der Politik ausreichend unterstützt?

Juchems: Die Politik muss uns Planungssicherheit bieten. Und die Landkreise müssen deutschlandweit nach den selben Richtlinien arbeiten. Es kann nicht sein, dass es in Rheinland-Pfalz so geht und in NRW anders.

Ein Beispiel?

Juchems: In NRW bekommen Landwirt einen Strohkostenzuschuss pro Rind von 250 Euro jährlich. Ich wohne im rheinland-pfälzischen Stadkyll, ein paar Kilometer von der Grenze entfernt, und bekomme nichts. Großbetriebe zahlen für die Fleischbeschau von einem Schwein ein-, zwei Euro, wir zahlen pro Schwein 12,50 Euro.

Manfred Schmitt und Uwe Juchems (von links) fordern faire Wettbewerbschancen für das regionale Fleischerhandwerk. Foto: TV/Heribert Waschbüsch