Die Rückkehr der Gitarrenband Ride

Rock Verzeihung, aber jetzt muss man sich mal aufregen. Der Anlass ist das neue Album der britischen Band Ride, das an sich ganz in Ordnung ist, ein bisschen langweilig vielleicht, aber gut gemeint. Hätte eine beliebige andere Band es aufgenommen, könnte man es unkommentiert durchwinken. Aber es stammt nun mal von Ride, jener Gruppe, die eines der schönsten Alben aller Zeiten aufgenommen hat. "Nowhere" heißt das Meisterstück, es erschien 1990, und zu hören war jene Gitarrenmusik, die man einst Shoegaze nannte. Philipp Holstein