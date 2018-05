später lesen Roman Die seltsame Frau Furukura Teilen

Roman Keiko Furukura ist eine höfliche Frau mit einem kalten Herzen. Sie arbeitet als Aushilfe in einem Supermarkt, seit 19 Jahren. Sie hat nie einen "richtigen Beruf" gelernt, sagen die Leute. Furukura hat Geschäftsführer und Kollegen kommen und gehen sehen, während sie sich in dem Supermarkt eingerichtet hat. Ihr Leben ist geordnet wie der Mango-Pudding im Kühlregal, sie sagt stets nur das, was andere hören wollen: "Guten Morgen", "Sehr gerne" und "Kommt sofort". Sayaka Murata hat über die seltsame Frau Furukura ein faszinierendes Buch geschrieben, das sich in Japan mehr als 650.