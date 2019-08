Handwerk : Im September starten die Tischler

Ein Stäbchenparkett wie im Wohnzimmer. Projektleiter Thomas Sandner zeigt eine Tischlermaschine in einer von mehreren Werkstätten. Foto: Sabine Schwadorf

Trier Mit vier Monaten Verzug sind die Bauarbeiten für die Eröffnung der ersten Kursräume im neuen Bildungszentrum der Handwerkskammer (HWK) Trier nun in der Endphase. Als erstes dürfen Tischler, Frisöre und Zahntechniker mit neuester Technik arbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Schwadorf

Jetzt zählt jeder Tag, jede Stunde, jede Minute: Denn der Neubau des neuen Bildungszentrums (BZT) der Handwerkskammer (HWK) Trier ist für die ersten Gewerke so gut wie einzugsbereit. Wenn alles glatt läuft, werden die ersten Tischlerkurse am 2. September ihre Arbeit in neuen Räumen und mit neuer Technologie aufnehmen.

Doch noch wird überall gehämmert, gebohrt, verfugt und verspachtelt, liegt das Projekt doch etwa vier Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Und der war schon spitz auf Knopf genäht. Allerdings sahen die Fördergeber von Land, Bund, EU und Bundesinstitut für Berufsbildung eine schnelle Geldabnahme vor. „Es ging Schlag auf Schlag. Wir mussten schon bei der Planung wissen, wo welche Maschine mit welcher Leistung stehen sollte“, beschreibt Axel Bettendorf, Hauptgeschäftsführer der HWK die Zeitnot. Hinzukommt, dass auch die Kammer – wie viele Privatkunden – unter der guten Konjunktur ihrer 7000 Betriebe in der Region leidet und damit auf Handwerker gewartet hat. Rund 40 Firmen sind letztlich am Bau beteiligt (siehe Info).

Info Zahlen und Fakten zum neuen Bildungszentrum Foto: Sabine Schwadorf Ende 2016 startete der Bau des neuen Bildungszentrums (BTZ) der Handwerkskammer Trier. Das Gesamtvolumen des Baus beläuft sich auf etwa 44 Millionen Euro, wobei aktuell Mehrkosten von einem Prozent mit einkalkuliert werden. Auf drei Etagen sind mehr als 400 Werkstatt- und 200 Unterrichtsplätze eingeplant. Die Fläche der Werkstätten liegt mit 10 500 Quadratmetern ein Viertel niedriger als im alten Gebäude. Dafür gibt es inzwischen mit rund 3500 Ausbildungsverhältnissen nur noch mehr als halb so viele wie in den 1980er Jahre (rund 8000). Mit gut 1200 neuen Ausbildungsverträgen liegt das Handwerk um rund 20 Prozent unter dem Niveau wie vor zehn Jahren. Das Trierer BTZ wird das erste seiner Art bundesweit sein, dass in Passivhausbauweise gebaut ist und das wegen der Aufputzverlegung der Rohre und Leitungen Lehrlingen und Meisterschülern die Technik vor Ort am Objekt beibringen kann.

Denn die Technik ist durchaus innovativ und selbst für Experten kein Tagesgeschäft. In Passivhausweise gebaut, werden stündlich 70 000 Kubikmeter Luft ausgetauscht, die Wärmerückgewinnung erfolgt über zwei Brunnen, so dass mit Kosten von lediglich 2000 Litern Heizöl im Jahr gerechnet wird. „Das ist ein innovativer Ansatz, der nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch die Technik für Aus- und Weiterbildung betrifft“, erklärt Projektleiter Thomas Sandner. So wurden alle Räume und Leitungen des BTZ digital aufgemessen, was auch für Kurse und Schulungen verwendet wird. Lernen am Objekt quasi.

Es gibt W-Lan und interaktive Tafeln. Im Metallbau gibt es ein Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum, die Edelstahlbearbeitung erfolgt in Kabinen. In den Schweißerwerkstätten hängen bereits Absaugvorrichtungen von der Decke. Und die Fahrzeuglackierkabine wartet auf ihren Aufbau. Für die Sanitär- und Heizungsfachleute geht ein Mikro-Blockheizkraftwerk und eine Pelletzelle an den Start. Und: „Das Projekt ist so aufgebaut, dass man alle Leitungen und Rohre sieht – eine Werkstätte ohne Decke also“, sagt Sandner.

Denn die Lernenden und mehr als 300 Lehrenden sollen im BTZ die Zukunft ihrer Gewerke nicht nur in der Theorie lernen, sondern auch in der Praxis anwenden können. „Wir rechnen täglich mit 400 Schülern in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU), 300 Meisterschüler sowie Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungen“, sagt Bettendorf.

Auf eine funktionierende Technik kommt es an: Hier wird letzte Hand angelegt, um die Versorgung mit Strom fürs Gebäude, die Maschinen und Computer zu sichern. Foto: Sabine Schwadorf