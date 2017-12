später lesen Unternehmen Deutscher Metallbaupreis für Bitburger Unternehmen Teilen

() Die Fachzeitschrift M&T-Metallhandwerk hat im Rahmen des Metallbaukongresses im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau die Gewinner des Deutschen Metallbaupreises und des Feinwerkmechanikpreises ausgezeichnet. Sieger ist die Firma Eiden & Wagner aus Bitburg. Der Metallbaupreis würdigt außergewöhnlich kreative und innovative Objekte von Metallbauern. Die Auszeichnung erfolgte in den sechs Kategorien Fenster/ Fassade/Wintergarten, Treppen und Geländer, Metallgestaltung, Türen/Tore/Zäune, Stahlkonstruktionen und Sonderkonstruktionen. Die Jury achtet besonders auf die hohe Qualität in Konzeption, Planung und Ausführung sowie auf die kreative Umsetzung bei schwierigen Einbausituationen.