Die Diesel-Fahrverbote in Stuttgart gelten von nun an auch für die Bewohner der Stadt. Sie waren bislang davon ausgenommen. Von Montag an dürfen nun auch sie nicht mehr mit älteren Diesel-Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter in der Stadt fahren. dpa