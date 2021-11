GDV-Zahlen : Dieselskandal-Prozesse kosten Versicherer Milliarden

Berlin 1,21 Milliarden Euro für Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten. Der Dieselskandal sei „das teuerste Schadenereignis in der Rechtsschutzversicherung überhaupt“, heißt es aus der Branche.

„Die Aufwendungen der Rechtsschutzversicherer für Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten haben sich auf 1,21 Milliarden Euro erhöht“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Freitag in Berlin. Der Dieselskandal sei „das teuerste Schadenereignis in der Rechtsschutzversicherung überhaupt“.