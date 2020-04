Umsatzverluste erwartet : DIHK: Auslandsgeschäft deutscher Unternehmen bricht ein

Berlin Deutsche Unternehmen sind überall auf dem Globus tätig, sie beschäftigen Millionen von Menschen. Welche Folgen haben nun die massiven Beschränkungen im Kampf gegen das Virus?

Als besonders schlecht bewerten demnach deutsche Unternehmen in den Vereinigten Staaten und in Europa ihre Wirtschaftsentwicklung. So erwarten 78 Prozent der Firmen vor Ort in den USA, dass sich die Konjunktur verschlechtert. Treier sprach von einem „Schlag ins Kontor“. In der EU erwarten rund drei von vier Unternehmen eine schwächere Wirtschaftsleistung.