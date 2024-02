Fernsehen Disney drückt Verluste im Streaming-Geschäft

Burbank · Nicht nur in den USA wechseln immer mehr Menschen vom Kabelfernsehen zum Streaming. Davon profitiert auch Disney+. Nun will man auch in eine Spielefirma investieren.

08.02.2024 , 00:59 Uhr

Disneys Konzernumsatz blieb mit 23,5 Milliarden Dollar praktisch unverändert. Foto: Richard Drew/AP/dpa

Disney hat im vergangenen Quartal die Verluste in seinem Streaming-Geschäft deutlich reduziert. Die Sparte mit dem Dienst Disney+ und dem Sportangebot ESPN+ verbuchte operativ rote Zahlen von 216 Millionen Dollar nach einem Minus von gut einer Milliarde Dollar ein Jahr zuvor. Der Konzern profitierte zugleich von Wachstum bei seinen Freizeitparks und Kreuzfahrten. Der Fokus der Wall Street liegt aber auf dem Wandel im Mediengeschäft des Unterhaltungsriesen. Das Kabelfernsehgeschäft in den USA, das über die Jahre ein verlässlicher Geldbringer war, schrumpft - weil immer mehr Leute zum Streaming wechseln. Wie auch andere Hollywood-Konzerne setzte Disney einen eigenen Streamingdienst auf und nahm hohe Verluste in Kauf, um zum Branchenführer Netflix aufzuschließen. Disney-Chef Bob Iger setzte vor einem Jahr ein 7,5 Milliarden Dollar schweres Sparprogramm ein, das der Konzern möglicherweise noch übertreffen wird. Zahl der Abonnenten von Disney+ sinkt leicht Im vergangenen Quartal sank der Umsatz im Kabel-TV um zwölf Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar (2,6 Mrd Euro), wie Disney nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Sparte verbuchte zugleich einen operativen Gewinn von 1,24 Milliarden Dollar - sieben Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Erlöse im Streaming-Geschäft stiegen um 14 Prozent auf gut sechs Milliarden Dollar. Die Zahl der Abonnenten im Kernangebot von Disney+ sank zugleich um ein Prozent auf 111,3 Millionen. Iger kündigte eine Investition von 1,5 Milliarden Dollar in die Spielefirma Epic Games an. Unter anderem solle mit dem Epic-Spiel „Fortnite“ kompatibles Disney-Universum entstehen, sagte Iger dem TV-Sender CNBC. Dies werde allerdings einige Jahre in Anspruch nehmen, schränkte er ein. Disneys Konzernumsatz blieb mit 23,5 Milliarden Dollar praktisch unverändert. Der Quartalsgewinn stieg von 1,28 auf 1,9 Milliarden Dollar. Die Disney-Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund sieben Prozent zu. © dpa-infocom, dpa:240207-99-910258/3

