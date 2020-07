Nach Corona-Schock : DIW: Deutsche Wirtschaft wird sich deutlich erholen

Berlin Die deutsche Wirtschaft könnte sich schneller vom Corona-Schock erholen, als viele dachten. Aufgrund von Frühindikatoren sind Volkswirte optimistisch.

Nach dem beispiellosen Einbruch im Frühjahr für die Wirtschaft in Deutschland sieht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Hinweise auf eine Besserung. „Die Zeichen stehen eindeutig auf Erholung“, teilte das DIW am Mittwoch in Berlin mit.