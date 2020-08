Repräsentative Befragung : DIW: Integration Geflüchteter in vielen Bereichen gelungen

DIW: Integration Geflüchteter in vielen Bereichen gelungen

Ein Geflüchteter arbeitet in einer Lernwerkstatt an einem Werkstück. Einer aktuellen Studie zufolge ist ein großer Teil der zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland geflohenen Menschen erwerbstätig. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Vor fünf Jahren erreichte die Zuwanderung nach Deutschland ihren Höhepunkt. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Integration der geflüchteten Menschen weitgehend erfolgreich war - manche Gruppen brauchen jedoch gezieltere Unterstützung.

Mit Blick auf vier wissenschaftliche Untersuchungen sagte Katharina Spieß, Ökonomin und Leiterin der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin: „Die Studien zeigen, dass in vielen Bereichen die Integration von Geflüchteten bereits gelungen ist.“ Auch in den nächsten Jahren würden aber weitere Anstrengungen notwendig sein.