Unternehmen : DIW: Mehr Frauen auf Vorstandsposten

Der Frauenanteil in Vorständen ist einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge stark gewachsen. Foto: Annette Riedl/dpa

Berlin Im letzten Jahr beschloss die Bundesregierung eine Frauenquote für Unternehmensvorstände. Nun ist der Anteil von Frauen in Vorständen tatsächlich gestiegen.

Die Frauenquote für Top-Etagen großer Unternehmen zeigt Wirkung: Der Frauenanteil in Vorständen ist einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge stark gewachsen.

Im vierten Quartal des vergangenen Jahres gab es in den 200 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland 139 Frauen im Vorstand, wie das DIW am Mittwoch mitteilte. Das waren 38 mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.