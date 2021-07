Börse in Frankfurt : Druck auf Aktienkurse in China bremst auch den Dax

Druck auf Aktienkurse in China bremst auch den Dax

Börse in Frankfurt

Der Schriftzug „DAX“ im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Auch am zweiten Handelstag der Woche hat der deutsche Aktienmarkt nachgegeben. Der Dax schloss am Dienstag 0,64 Prozent niedriger bei 15.519,13 Zählern.

Börsianer verwiesen zur Begründung auf China, wo die Aufsichtsbehörden weiter regulierend in die Finanzmärkte, in Branchen und einzelne Unternehmen eingreifen. Chinesische Aktien gerieten daraufhin stark unter Druck, das bremste auch hierzulande den Aufwärtsdrang. Der MDax der mittelgroßen Titel verlor 0,45 Prozent auf 34.931,25 Punkte. Chinas Leitindex CSI 300 rutschte am Dienstag um 3,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit November vergangenen Jahres ab.