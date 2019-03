später lesen Stadt Dülmen weigert sich DGB will Empfang in Stadt-Gebäude durchsetzen FOTO: Dietmar Rabich / Wikipedia / Dietmar Rabich FOTO: Dietmar Rabich / Wikipedia / Dietmar Rabich Teilen

Am 1. Mai ist Tag der Arbeit – und der DGB will das mit einer Veranstaltung am Vorabend in einem städtischen gebäude in Dülmen begehen. Doch die Stadt weigert sich. Der Gewerkschaftsbund prüft nun rechtliche Schritte.