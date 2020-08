Umweltbonus : E-Auto-Prämie: Mehr als jeder vierte Antrag nicht genehmigt

Berlin Der sogenannte Umweltbonus soll seit 2016 den Verkauf von E-Autos und Plugin-Hybriden in Deutschland ankurbeln. Einige Anträge auf eine solche Prämie werden jedoch nicht bewilligt.

Das Bundesland mit der niedrigsten Quote war demnach das Saarland mit 70 Prozent, am höchsten lag sie in Berlin und Nordrhein-Westfalen mit 76 Prozent. Gründe dafür sind in der Antwort nicht aufgezählt.