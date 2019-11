Europäische Investitionsbank : EIB schränkt Förderung fossiler Energien ein

Blick auf das Erdgaskraftwerk Emsland in Lingen in Niedersachsen. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Luxemburg Werner Hoyer, bezeichnete sie einst als „letzten unentdeckten Schatz“ der EU. Ende 2021 wird die milliardenschwere Förderbank ihre Strategie deutlich klimafreundlicher gestalten. Ein paar Einschränkungen bleiben aber.

Dies sei der erste Schritt hin zu einer europäischen „Klimabank“ hieß es etwa von der Klimaschutzorganisation CAN (Climate Action Network). Die Staaten hatten zuvor beschlossen, ab Ende 2021 die Förderung fossiler Energien wie Kohle, Öl und Gas über die EIB stark einzuschränken.

Ab 2025 soll zudem die Hälfte ihrer milliardenschweren Investitionen in Projekte für Klimaschutz fließen. Schlupflöcher bleiben aber noch.

Die EIB - als größte multilaterale Förderbank der Welt - gehört den derzeit 28 EU-Staaten, ihre Anteile am Kapital der Bank richten sich nach ihrem wirtschaftlichen Gewicht innerhalb der EU zum Zeitpunkt ihres Beitritts. Seit ihrer Gründung 1958 hat die EIB Kredite im Wert von mehr als einer Billion Euro vergeben. In Deutschland förderte sie zuletzt etwa den Bau von Energiesparhäusern in Nordrhein-Westfalen mit 300 Millionen Euro.