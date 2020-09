Porträt : Ein Allrounder in Sachen Wein

Mertesdorf/Trier Das Berufsleben von Karl Kirch war von Weinbau geprägt. Im Ruhestand knüpfte er dort nahtlos an. Am Montag, 21. September, wird Kirch 90 Jahre alt.

Wie der Vater so der Sohn: Auf Karl Kirch passt das. In den 1930er Jahren, als kleiner Junge, begleitete er seinen Vater oft zur Arbeit in die Staatliche Weinbaudomäne in Trier-Avelsbach. „ Das hat mein Leben geprägt“, sagt der Mann, der am 21. September seinen 90. Geburtstag feiert. Bis ins hohe Alter ist er dem Weinbau verbunden geblieben.