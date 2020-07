Schillingen : „Das ist unser Job, einer muss es machen“

Gertrud Maßem arbeitet seit 58 Jahren in der Metzgerei, die nun ihr Sohn Christof Maßem führt. Auswärts isst dieser vegetarisch. Foto: TV/Katharina Fäßler

Schillingen Für seinen winzigen Tante-Emma-Laden verwurstet Christof Maßem nur noch ganz bestimmtes Fleisch. Was er beim Schlachten fühlt, erzählt er dem TV.

Wie im Spielzeugkaufladen hängen in einer kleinen Metzgerei im Hochwalddorf Schillingen (Kreis Trier-Saarburg) Rohesser, Fleischwürste, Rindersalami und ein großes Stück Rauchfleisch im Fenster. Eine alte weiße Wage steht auf der Theke. Eisbeinsülze, Putenfleischwurst und Leberwurst in Einmachgläsern stehen gestapelt in einem Kühlschrank mit Glasschiebetüren. Aber auch verpacktes Frischfleisch, Wurst und Gemüsebratlinge aus Biohirse.

„Ein guter Metzger, der ein bisschen offen ist, bietet heutzutage auch vegetarische Alternativen an“, findet Metzger Christof Maßem, der Besitzer des kleinen Wurstkaufladens. Er könne auch leckere Wurstersatzprodukte aus Tofu und Wurstgewürzen herstellen, das habe er einmal aus Neugier für sich getestet. Aber er glaubt: „Die richtigen Vegetarier möchten den Fleischgeschmack gar nicht.“

Maßem schlachtet nicht mehr selbst. „Die Auflagen wurden mir 2006 zu groß“, sagt der 53-Jährige. Für ein neues vorgeschriebenes drittes Kühlhaus hätte er weder das Geld noch den Platz im Haus hier mitten im Dorf gehabt. Er habe darüber nachgedacht, ganz aufzuhören, aber die Nachfrage nach seinen Rohessern sei hoch geblieben. Als handwerklicher Metzger könne man sich auf das Schlachten, aber auch auf das Herstellen von Wurstwaren spezialisieren, erklärt Maßem. Er sagt: „Da hab ich beschlossen, eine Metzgerei im alten Stil zu betreiben, mit allem, was eben noch ging.“ Ein Bekannter habe zu der Zeit alte Tante-Emma-Läden aufgekauft, die Theken und Schränkchen aus dem Jahr 1920 restauriert und wieder verkauft. Das habe ihm gefallen, und so gestaltete er seine Fleischerei dann zum kleinen Wurstkaufladen um.

Das Fleisch für seine Würste bekommt er nun von ausgewählten Partner-Metzgern aus der Region. Seit 2013 stamme das Schweinefleisch ausschließlich vom Hunsrücker Kräuterschwein „aus artgerechter Haltung“. Der Transport zum Schlachthaus der Metzgerei Leyser in Kempfeld dauere da nur 15 Minuten. Das Bio-Rind beziehe er aus Weiskirchen. Den Bauern Volker Thome kenne er schon ewig, der lasse in Saarburg schlachten. Das Wildfleisch komme aus heimischen Wäldern und die Puten vom Förster Ernst Rittmann aus dem Hambachtal oder vom Hofgut Serrig. Frischfleisch gibt es in seinem Wurstkaufladen nur noch vorverpackt oder nach Vorbestellung.

Die Qualität ist Maßem wichtig. Er sagt: „Lieber weniger Fleisch und wenn, dann Gutes.“ Er esse auswärts nirgendwo mehr Fleisch. Bei der Wursterzeugung verzichte er selbst weitestgehend auf Zusatzstoffe, wie Glutamat und Pökelsalz. Wenn er dann seine Rohesser verkaufe, erkläre er den Kunden deshalb immer vorsorglich: „Das Fleisch ist nicht wie im Supermarkt rötlich, sondern leicht grau, weil ich Meersalz statt Pökelsalz verwende.“ Das sei gesünder, und im Mittelalter habe Wurst immer so ausgesehen. Sein Metzgerkollege Leyser habe ihn anfangs einmal gefragt, ob die Leute in seinem Dorf so etwas denn auch kaufen möchten. Das sei ihm aber egal gewesen, er habe das so machen wollen. Und nun kämen die Kunden von überall her.

Maßems Mutter Gertrud Maßem hat 58 Jahre als Fleischereifachverkäuferin in der Metzgerei gearbeitet. Die 79-Jährige ist ebenfalls in Schillingen geboren, ihren Eltern gehörte damals die Bäckerei. Ihr Mann, Metzgermeister Günter Maßem, den sie mit 22 Jahren heiratete, hat die Metzgerei 1953 eröffnet. Der habe immer gesagt: „Da passen die Brötchen bei die Würstchen.“ Das zur Metzgerei gehörige Gasthaus führt die Familie schon seit 1872. Seine zwei Söhne werden die Metzgerei wohl nicht übernehmen – das ist für Maßen Ok. Dass er selbst nicht Metzger wird, stand nie zur Frage.

„Mit acht Jahren hab ich schon geholfen zu schlachten“, erinnert sich Maßem, während er draußen seinen weißen Schweizer Schäferhund Lasko streichelt. Ob es einen Unterschied macht, welches Tier man schlachtet? „Der Bauer kennt und liebt das Vieh, der Metzger schlachtet‘s. Das ist unser Job, einer muss es machen“, sagt Maßem. Was man bei der Schlachtung sehe, sei normal. Wenn man immer Mitleid habe, gehe man kaputt. Er findet, man dürfe Tiere auch nicht mit Gewalt und Stress zum Schlachten führen, sondern man müsse ihnen gut zureden und den Abschied so schön wie möglich machen. Das sei wichtig für die Qualität des Fleisches, aber auch für das Tier.

Sechs Schweine und einen Stier habe er früher in der Woche etwa geschlachtet und noch ein paar Hausschlachtungen bei Bauern gemacht. Der Bolzenschuss sei die Vorbetäubung, danach steche man das Tier auf und lasse das Blut herausfließen. Eine Nachbarin hat ihm mal ein selbstgemaltes Bild geschenkt. Das hat er sich in den ehemaligen Schlachtraum gestellt. Darauf zu sehen sind drei rosa Schweine, die in der Mitte einen geschlachteten Menschen an den Haken gehängt haben. Die Nachbarin sei eine sehr nette Vegetarierin. Der Metzger findet, wer die Proteine und Nährstoffe von hochwertigem Fleisch haben möchte, soll auch mit dem Töten von Tieren klarkommen.

Er selbst muss nun erst einmal schauen, ob er mit seinem kleinen Laden und dem Gasthaus die Corona-Krise überlebt.