Handwerk : „Solange ich lebe, fließt hier Blut“

Piesport Nur wenige Metzger im Landkreis schlachten Schweine und Rinder selbst. Dazu gehört die Metzgerei Bösen in Piesport.

Etwas unsicher schaut der einjährige Stier im Hänger von Landwirt Manfred Zelder, der diesen im Hof der Metzgerei Bösen abgestellt hat. Das Tier wird von einem Tierarzt in einer Lebendschau begutachtet, nur wenige Minuten liegt es leblos im Schlachthaus, erst betäubt mittels eines Bolzenschussgeräts, dann endgültig getötet durch das Durchtrennen einer Schlagader. „Das Tier stirbt durch Ausbluten“, sagt Metzger Georg Bösen. Sein Vater Horst Bösen hat den Betrieb 1963 gegründet, seit 1972 befindet er sich am jetzigen Standort. Zusammen mit seinem Gesellen Josef Klein begibt sich Georg Bösen ans Zerteilen des rund 260 Kilogramm schweren Bullen. Eher ein leichtes Tier, ausgewachsene Exemplare bringen bis zu 500 Kilogramm auf die Waage. In den Räumen neben dem Schlachthaus hängen bereits die Hälften von acht Schweinen. „Die haben wir heute Morgen schon vorher geschlachtet“, sagt er. „Wir verwerten alles. Die Schweineohren verkaufen wir als Hundefutter.“

Routiniert zerlegen die beiden Metzger den jungen Stier, entfernen den Kopf und die Vorderfüße und beginnen, die Haut abzutrennen. Immer dabei: ein Wasserschlauch, um den Schlachtraum immer wieder zu säubern. „Hygiene ist alles“, sagt Bösen. Die Tür des Schlachthauses zum Hof steht auf. Neugierige können von der Straße aus über den Zaun hineinschauen und das Schlachten mitverfolgen. Was Touristen gelegentlich machen, hat Bösen beobachtet. „Die kennen das nicht“, sagt er. Nachdem Bösen das Brustbein und den Hüftknochen mit einem Spalter zerteilt hat, wird das Tier mit Haken in den Hinterkeulen an einer Winde befestigt und hochgezogen. Je weiter die Haut entfernt wird, desto mehr Innereien holen die beiden aus dem Tier heraus: Pansen, Nieren, Darm. „Den Pansen haben wir früher gekocht und als Kuttelsalat verkauft. Heute wird es zu Hundefutter verarbeitet.“ Überhaupt fragen die Leute fast ausschließlich nach Muskelfleisch. „Leute, die Innereien essen, sterben aus“, sagt Bösen. Doch gerade die nehmen für solche Spezialitäten weite Anfahrtswege in Kauf. „Wir haben Kunden aus Bernkastel, die zu uns Schweineherzen und Schweinenieren kaufen kommen.“ Die Leber wird sich der Tierbeschauer noch ansehen, ob diese gesund ist. Weiter geht es mit Herz, Lunge, Zwerchfell. Sogar die Därme reinigt Bösen selbst, um sie für Wurst zu nutzen. Bösen spaltet das am Haken hängende Tier in zwei Hälften. Damit ist nach 75 Minuten der Schlachtvorgang beendet. „Jetzt fehlt nur noch der Fleischbeschauer“, sagt er. Anschließend kann er mit seinem Gesellen das Fleisch weiterverarbeiten. Warum schlachtet Bösen noch selbst, wenn viele Metzger dazu übergegangen sind, Schweinehälften und Rinderteile zu kaufen und zu verarbeiten? „Aus Überzeugung“, sagt er. Nur so könne er die notwendige Qualität bieten, um sich von Supermärkten und Discountern abzusetzen. Einige Kunden haben ihm schon gesagt, sollte er irgendwann nicht mehr selbst schlachten, würden sie nicht mehr kommen. Doch daran ist nicht zu denken. „Mein Vater hat mal gesagt, solange ich lebe, fließt hier Blut.“ Sprich: Hier wird selbst geschlachtet. „Wir wissen, wo die Tiere herkommen“, sagt der Seniorchef. Die Schweine hat sein Sohn selbst aus Merscheid geholt. So haben alle Tiere, Schweine und Rind, nur kurze Anfahrtswege und entsprechend weniger Fahrstress. Bei den Rindern – alle zwei Wochen bringt Bauer Zelder ein Tier nach Piesport – wissen die Bösens, dass es nicht hochgemästet wurde, sondern in Mutterkuh-Haltung mit Kuhmilch aufgewachsen ist. „Eine Superqualität“, sagt Georg Bösen. Und einige Kollegen, die ihn früher wegen des Schlachtens belächelt haben und sich diese Arbeit nicht antun wollten, kommen heute und fragen ihn, ob er für sie mitschlachten würde. „Sie bekommen nicht die Qualität“, sagt er. „Frischer geht es nicht.“