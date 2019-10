Unternehmen : Ein Hoch auf Gründerinnen

Trier Die IHK Trier vergibt erstmals einen Preis für Unternehmerinnen und feiert die neuen Ideen mit einem Fest.

() Nur rund ein Drittel der Unternehmensgründungen in der Region Trier wird von Frauen getragen. Und dies angesichts der Tatsache, dass Informationsveranstaltungen zum Thema meist zu gleichen Anteilen von Männern und Frauen besucht werden. Dabei mangelt es nicht an geschäftlich erfolgreichen Ideen – Nachholbedarf gibt es hingegen häufig noch bei der gesellschaftlichen Akzeptanz weiblichen Unternehmertums. Ein Grund für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, geschäftlich erfolgreiche Ideen auszuzeichnen und mit einem Fest zu würdigen. Der erste Gründerinnenpreis in der Region Trier wird im Rahmen eines Festes am Freitag, 18. Oktober, 10 Uhr, im IHK-Tagungszentrum in Trier vergeben. Damit möchte die Kammer den Mut und die Risikobereitschaft der Frauen würdigen und interessierten neuen Unternehmerinnen Unterstützung durch Expertinnen und erfahrene Unternehmerinnen bieten. „Wichtig war nicht ein vollständig ausgereiftes Unternehmenskonzept, sondern die Originalität, die Innovation und Idee dahinter“, sagt Raimund Fisch von der IHK Trier. „Hinter der weiblichen Kreativität und dem Engagement von Frauen steckt noch viel Potenzial für unsere regionale Wirtschaft.“