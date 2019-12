Viertägige „Abkühlphase“ : Einigung auf Arbeitsbedingungen für Fernfahrer in der EU

Einigung auf Arbeitsbedingungen für Fernfahrer in der EU

Künftig sollen die rund zwei Millionen Fernfahrer in Europa ihre wöchentlichen Ruhezeiten nicht mehr in der Kabine verbringen dürfen. Foto: Holger Hollemann/dpa.

Brüssel Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben eine vorläufige Einigung zu besseren Arbeitsbedingungen für Fernfahrer erzielt.

Das verlautete aus EU-Kreisen in Brüssel. Demnach sollen künftig die rund zwei Millionen Fernfahrer in Europa ihre wöchentlichen Ruhezeiten nicht mehr in der Kabine verbringen dürfen.