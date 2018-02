später lesen Sechste Verhandlungsrunde Einigung der Metall-Tarifparteien noch heute möglich FOTO: dpa, mut gfh FOTO: dpa, mut gfh Teilen

Der Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie könnte noch am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag zu Ende sein. "Wir haben uns sowohl in der Geldfrage als auch bei den qualitativen Themen angenähert", sagte Südwestmetall-Chef Stefan Wolf in einem Statement am Abend. Eine Einigung sei in Sicht.