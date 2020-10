Wirtschaft : Shoppen mit dem Geld vom Chef

Trier Tausende Beschäftigte aus Handel und Handwerk der Region Trier haben jetzt die Möglichkeit, über die Heimat Shoppen Card, den steuerfreien Sachbetrag von 44 Euro monatlich auszugeben. Dazu gibt es eine Kooperation zwischen Handel und Handwerk mit dem Ziel, die Kaufkraft in der Region zu stärken.

Nur wenige Arbeitgeber nutzen bislang die Möglichkeit, monatlich bis zu 44 Euro pro Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei als Sachbezug und bis zu 60 Euro als Geburtstagsprämie auszuzahlen. Tankgutscheine als Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagswertkarten sind schon eher verbreitet. Doch warum nicht das eine mit dem anderen verbinden, denkt sich Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller mit Elektrobetrieb in Saarburg. „Ich wollte meinen Mitarbeitern mit möglichst wenig Aufwand etwas Gutes tun und gleichzeitig meine Kunden davon profitieren lassen, dass meine Mitarbeiter bei ihnen kaufen können“, überlegt sich der pfiffige Handwerker und findet sowohl in den beiden Kreishandwerkerschaften Trier/Trier-Saarburg und MEHR (Mosel-Eifel-Hunsrück-Region) und dem Handelsverband Region Trier Gleichgesinnte.

Das Ergebnis ist die sogenannte Heimat Shoppen Card in Anlehnung an die gleichnamige regionale Verkaufsoffensive zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Hersteller der Karte ist der Trierer Spezialist für Prepaid-, Wert- Geschenk- und Mitarbeiterkarten, das Unternehmen ICP. Hier können sich nun die regionalen Betriebe der drei Interessensvertreter gegen Gebühr ab 30 Euro jährlich (als Betriebskosten steuerlich absetzbar) anmelden und ihren Beschäftigten die Karte ausgeben und monatlich bis zu 44 Euro per Knopfdruck überweisen. Allein die gut 20 000 Beschäftigten der 2000 Betriebe im Handwerk, aber auch diejenigen gut 50 Mitgliedsbetriebe im Handel können so von der Heimat Shoppen Card profitieren.