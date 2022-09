Konsum : Einzelhandel erholt sich im Juli - Online-Geschäft treibt an

Einzelhandel erholt sich im Juli - Online-Geschäft treibt an

Wiesbaden Das statistische Bundesamt meldet eine leichte Erholung beim Umsatz im Einzelhandel. Aber die Inflation hinterlässt ihre Spuren.

Der Einzelhandel in Deutschland hat sich im Juli wieder erholt. Die Umsätze stiegen preisbereinigt um 1,9 Prozent und einschließlich Preiserhöhungen um 2,4 Prozent zum Vormonat Juni, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.