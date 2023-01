Konsum : Einzelhandel rechnet mit schwierigem Jahr

Inflation und Konsumflaute: Unsicherheit dürfte auch in diesem Jahr den Einzelhandel beschäftigen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Angesichts von Inflation und Konsumflaute rechnet der Einzelhandel in Deutschland in diesem Jahr mit eher schlechten Geschäften. Der Umsatz werde preisbereinigt voraussichtlich um drei Prozent zurückgehen, prognostizierte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag. Nur wegen der Inflation werde der Umsatz nominal - mit Preiserhöhungen eingerechnet - um zwei Prozent steigen.